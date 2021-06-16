https://news.day.az/world/1352893.html Число выздоровевших после заболевания COVID-19 в мире приблизилось к 162 млн человек
Число выздоровевших после заболевания COVID-19 в мире приблизилось к 162 млн человек
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 177 413 433. Такие данные в среду утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.
По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 352 185, в Индии - 29 633 105, в Бразилии - 17 543 853 заразившихся.
Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 838 460, выздоровели - 161 859 168 человек.
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