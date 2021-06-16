Обнародована программа встречи Байдена и Путина

Встреча Путина и Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, предположительно, продлится пять часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщили в Кремле, прибытие Путина на виллу "Ла Гранж" и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени. Тем временем, Байден уже прибыл в Женеву.

Далее запланировано начало беседы двух мировых лидеров - она пройдет в библиотеке виллы.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16:15 - вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры будут состоять из трех частей. Первая - беседа в узком составе, потом в расширенном. Затем - небольшой перерыв и продолжение переговоров.

Затем президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях.

Источник в администрации США ранее сообщил, что пресс-конференция президента Путина в Женеве пройдет перед пресс-конференцией Байдена, и американское правительство опирается именно на такой график.