https://news.day.az/world/1352951.html Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома в США
Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома в США
Основатель и глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Решил продать свой последний дом. Ему просто предстоит перейти в распоряжение большой семьи, которая будет жить там. Это особенное место", - написал Маск.
9 июня он заявлял, что избавился от всех своих домов, за исключением одного особняка в районе залива Сан-Франциско - он сдавался под проведение мероприятий.
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