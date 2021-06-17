Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома в США

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Решил продать свой последний дом. Ему просто предстоит перейти в распоряжение большой семьи, которая будет жить там. Это особенное место", - написал Маск.

9 июня он заявлял, что избавился от всех своих домов, за исключением одного особняка в районе залива Сан-Франциско - он сдавался под проведение мероприятий.