В Москве растёт число инфицированных коронавирусом - ВИДЕО
В российской столице из-за эпидемической ситуации дополнительно развернуто еще 4 тысяч коек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, число мест для лечения пациентов с COVID-19 достигло 16 тысяч. За сутки в Москве положительный тест на коронавирус сдали 6805 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Сергей Собянин, мэр Москвы: "За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида - около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с эти мы открываем еще целый ряд больниц".
Собянин призвал горожан максимально оградить контакты, чтобы прервать цепочку передачи инфекции и сделать прививку. Время на это есть - с 15-го по 19-е июня москвичи "сидят" на выходных. Прививочные пункты открыты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса в России. При этом он подчеркнул, что вакцинация остается добровольной.
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