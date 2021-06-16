В Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, сейчас ведутся исследования эффективности российской вакцины "Спутник V" против данного штамма. Препарат показал высокую эффективность против индийского штамма, отметил Гинцбург.

Как объяснил глава центра Гамалеи, "Спутник V" создает очень большой запас по концентрации антител и дает защиту организма от индийского штамма.

"Если речь идет об эффективности [вакцины] в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - сказал он.

15 июня Гинцбург допустил появление в России московского штамма коронавируса. По его словам, центр имени Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против такой разновидности вируса.