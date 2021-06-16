https://news.day.az/world/1353007.html Ночное извержение Этны - ВИДЕО
Ночное извержение Этны - ВИДЕО
Ночное извержение Этны, крупнейшего действующего вулкана Европы, произошло в ночь на вторник. Жители близлежащего города Дзафферано-Этнеа смогли увидеть яркое зрелище - взлетающие в воздух шары оранжевой лавы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным Национального института геофизики и вулканологии, извержение сопровождалось взрывами, которые были слышны на расстоянии в 45 км.
Помимо Этны, в Италии есть ещё два действующих вулкана - Стромболи, находящийся на одноименном острове, и Везувий вблизи Неаполя, последний раз извергавшийся в 1944 году.
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