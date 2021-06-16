https://news.day.az/world/1353040.html В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 13 397 человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 13 397 человек
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 13 397 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 249 990 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 396 человек. В целом число умерших от коронавируса достигло 127 576 человек.
Отметим, Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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