В России автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку на самокате

Водитель автобуса сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Химках.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

ДТП произошло на улице 9 Мая. От полученных травм пострадавшая девочка скончалась.