https://news.day.az/world/1353076.html В России автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку на самокате - ВИДЕО
В России автобус насмерть сбил 12-летнюю девочку на самокате - ВИДЕО
Водитель автобуса сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Химках.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
ДТП произошло на улице 9 Мая. От полученных травм пострадавшая девочка скончалась.
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