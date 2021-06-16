https://news.day.az/world/1353078.html Пауки оплели австралийский штат монструозной паутиной - ВИДЕО
Пауки оплели австралийский штат монструозной паутиной - ВИДЕО
Жители Австралии оказались в сетях гигантской паутины. Она окутала штат Виктория, который словно накрыло сплошным белым одеялом.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полчища пауков захватывают все на своем пути - растения, билборды, дорожные знаки и даже целые поля.
По словам специалистов, нашествие началось из-за паводка. Спасаясь от воды, пауки двинулись на возвышенности. Подобные явления происходят редко, поэтому вызывают удивление и даже страх у местных.
В ближайшие дни в штате прогнозируют обильные дожди. А это значит, что сплетенной паутины станет еще больше.
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