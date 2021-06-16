Пауки оплели австралийский штат монструозной паутиной

Жители Австралии оказались в сетях гигантской паутины. Она окутала штат Виктория, который словно накрыло сплошным белым одеялом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полчища пауков захватывают все на своем пути - растения, билборды, дорожные знаки и даже целые поля.

По словам специалистов, нашествие началось из-за паводка. Спасаясь от воды, пауки двинулись на возвышенности. Подобные явления происходят редко, поэтому вызывают удивление и даже страх у местных.

В ближайшие дни в штате прогнозируют обильные дожди. А это значит, что сплетенной паутины станет еще больше.