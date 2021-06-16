Мусорный смерч застал врасплох жителей Якутии

Мусорный смерч устроил настоящий хаос в Якутии. Вихревая воронка появилась ниоткуда над одной из свалок и в секунды подняла в воздух горы отходов - местным жителям пришлось буквально уворачиваться.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, двадцатиметровые столбы пыли пронеслись и по Тюменской области. Эти впечатляющие кадры сняли водители. Но несмотря на угрожающий вид таких воронок, вызванных засухой, опасности они не несут.