В Украине продлили карантин

Правительство Украины по итогам заседания в среду приняло решение продлить введенный в стране из-за распространения коронавируса общий карантин до 31 августа. Об этом сказано в сообщении Минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается зеленый уровень эпидемической опасности", - говорится в нем.

В зеленой зоне сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий и в общественных помещениях. Работа заведений общественного питания, развлекательных заведений, кинотеатров и других объектов культуры разрешается при условии соблюдения этого режима, а также обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

При этом соблюдение масочного режима является необязательным при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятий одного из следующих документов: негативного ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не позже, чем за 72 часа до начала мероприятия, или же негативного теста на антиген, а также документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.

Аналогичные документы являются основанием для въезда в страну для иностранцев, плюс страховой полис на случай заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава страны, по состоянию на среду, за все время пандемии в Украине выявлены почти 2,3 млн случаев коронавируса, более 2,14 млн граждан выздоровели, почти 59 тыс. умерли от осложнений, вызванных заболеванием. Общий карантин и режим чрезвычайной ситуации ранее продлевались до 30 июня.