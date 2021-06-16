Арктику защитят беспилотники-невидимки

Арктическую зону России защитят беспилотники-невидимки в виде непроницаемого радарного заслона. Об этом заявили источники в Минобороны "Известиям", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ведомстве сообщили, что на Чукотке и Камчатке в начале лета прошли уникальные учения по обнаружению дронов - они были расположены на материке, архипелагах и острове Врангеля. Российские войска обнаружили группы малозаметных беспилотников, которые выполняли полеты на разных высотах.

"Остров Врангеля - это северо-восток Арктики, а у американцев сейчас принят ряд стратегических документов о наращивании своего военного присутствия в данном регионе", - отметил военный эксперт Василий Кашин.

Он добавил, что американцы используют несколько типов разведывательных беспилотников, поэтому в России должны уметь их обнаруживать.

По словам бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, военное руководство России восстанавливает радиолокационную систему (РЛС), которая была развернута в советское время на дальневосточном арктическом побережье. Он отметил, что РЛС воссоздается с улучшенным качеством и боевыми возможностями.