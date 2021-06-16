https://news.day.az/world/1353223.html Встреча Путина и Байдена завершилась
Встреча Путина и Байдена завершилась
Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом завершились, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что встреча лидеров не была разделена на две части. Она началась в 13:35 по женевскому времени, но продлилась меньше запланированных пяти часов. Путин и Байден общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции.
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