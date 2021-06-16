Путин и Байден договорились о возвращении послов

Послы России и США вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Путин уточнил, что они с Байденом договорились об этом решении, а конкретные сроки возвращения дипломатов - чисто технический вопрос.