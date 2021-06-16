https://news.day.az/world/1353226.html Путин и Байден договорились о возвращении послов
Путин и Байден договорились о возвращении послов
Послы России и США вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Путин уточнил, что они с Байденом договорились об этом решении, а конкретные сроки возвращения дипломатов - чисто технический вопрос.
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