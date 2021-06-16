В ядерной войне нет победителей

Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны, говорится в совместном заявлении Владимира Путин и Джо Байдена, принятом по итогам их переговоров в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

"Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями, - говорится в документе. - Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. "Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - зафиксировано в заявлении.