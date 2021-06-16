ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую процентную ставку без изменений - на уровне 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению, комитет по операциям на открытом рынке принял решение "сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%".