В Дании разрешат вакцинировать детей в возрасте 12-15 лет

Управление здравоохранения Дании приняло решение дать возможность детям 12-15 лет сделать прививку от коронавируса. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил глава ведомства Сёрен Брустрем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ближайшие месяцы управление изучит международный опыт и данные по безопасности вакцинации детей и молодежи, прежде чем начинать иммунизацию.

Еврокомиссия (ЕК) 31 мая разрешила использование странами - членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Ранее 28 мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование препарата для соответствующей группы населения.