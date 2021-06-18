"Спутник V" не планируют менять из-за индийского штамма коронавируса

Состав российской вакцины "Спутник V" не будут адаптировать к индийскому и другим новым штаммам коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "Известиям" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что создание новой вакцины - долгий процесс: "научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца". "За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы - дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры", - сказал Гинцбург.

15 июня в Twitter-аккаунте "Спутника V" было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что препарат более эффективен против индийского штамма, чем любая другая вакцина. В конце апреля Гинцбург заявил, что "Спутник V" создает достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом коронавируса.

В четверг, 17 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что индийский штамм интенсивно распространяется на территории России. В тот же день на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным продолжить исследование новых штаммов инфекции и сделать все необходимое, чтобы не допустить их распространения.