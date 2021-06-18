Израиль передаст палестинцам 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19

По итогам совещания руководства министерства здравоохранения Израиля новый глава минздрава Ницан Горовиц (МЕРЕЦ) принял решение передать Палестинской автономии 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Pfizer, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Передача вакцины будет оформлена в виде "ссуды". В Рамалле должны были получить вакцины Pfizer в 2022 году. Вместо этого Израиль передаст автономии вакцины из своих запасов, а партию вакцины, предназначенную для автономии в 2022 году, Pfizer передаст Израилю.

Как сообщает обозреватель "Гаарец" Джеки Хури, принципиальное решение о данном шаге было принято еще предыдущим правительством.

Официально решение будет объявлено министерством главы правительства по согласованию с минздравом и с министерством обороны. В руководстве страны подчеркивают, что на текущий момент страна располагает достаточным запасом вакцины, чтобы передача партии Палестинской автономии не помешала вакцинации в Израиле.

По состоянию на текущий момент в ПА и Газе вакцинированы 436 тыс. человек, в том числе 261 тыс. человек, получивших две дозы вакцины. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА используется российская вакцина "Спутник V", партии которой были в разное время доставлены из России и ОАЭ. Кроме того, были вакцинированы более 100 тысяч палестинских арабов, работающих в Израиле, они получали вакцину Moderna.