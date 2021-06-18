https://news.day.az/world/1353732.html В полицию Москвы поступила информация о бомбе на рынке, принадлежащем Году Нисанову и Зараху Илиеву
В полицию Москвы поступила информация о бомбе на рынке, принадлежащем Году Нисанову и Зараху Илиеву
В полицию Москвы поступила информация о бомбе на рынке "Садовод", принадлежащем бизнесменам азербайджанского происхождения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, расположенный на юго-востоке рынок проверяют после анонимного сообщения о бомбе, ведется расследование.
Персонал и посетителей рынка на данный момент не эвакуируют.
Рынок "Садовод", один из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов.
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