В полицию Москвы поступила информация о бомбе на рынке, принадлежащем Году Нисанову и Зараху Илиеву

В полицию Москвы поступила информация о бомбе на рынке "Садовод", принадлежащем бизнесменам азербайджанского происхождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, расположенный на юго-востоке рынок проверяют после анонимного сообщения о бомбе, ведется расследование.

Персонал и посетителей рынка на данный момент не эвакуируют.

Рынок "Садовод", один из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов.