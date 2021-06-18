Во Франции потребовали еще полгода тюрьмы для Саркози

Прокуратура потребовала полгода тюрьмы и €3750 штрафа для Николя Саркози. Ещё на полгода политика могут осудить условно. По версии обвинения, бывший президент Франции потратил на предвыборную кампанию 2012 года больше, чем позволяют законы республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, согласно правилам, эта сумма не может превышать 22,5 млн евро. Но прокуроры уверены: политик заплатил не меньше 42 млн евро, а чтобы скрыть это - избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета.

Вместе с экс-президентом на скамье подсудимых ещё 13 человек. Это его соратники из партии UMP и представители PR-агентства Bygmalion, ответственного за предвыборную кампанию политика.

Сам Николя Саркози все обвинения отрицает: "Я был президентом, у меня не было времени заниматься бухгалтерией", - заявил он во время суда.

В марте 2021 Николя Саркози стал первым президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению. Тогда его признали виновным в коррупции и попытке подкупа судьи, которому экс-президент пообещал повышение и перевод на работу в Монако. По этому делу Саркози приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых назначены условно.

Вердикт по процессу "Бигмалион" будет вынесен в ближайшие месяцы.