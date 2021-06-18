Крупнейший в Европе уличный карнавал вновь отменили

Карнавал афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, который из-за пандемии был отменен в прошлом году, не состоится и в 2021 году. Об этом в пятницу сообщили в Twitter организаторы шоу, которое планировалось провести 29-30 августа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После длительных консультаций организаторы приняли решение, что в этом году карнавала на улицах [Ноттинг-Хилла] не будет из-за сохраняющейся неопределенности и риска, который представляет COVID-19, - отмечается в заявлении. - Безопасность должна быть на первом месте".

Карнавал афро-карибской культуры традиционно проводится каждый год в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона с 1964 года. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который ежегодно посещают более 2 млн британцев и туристов со всего мира. Это зажигательное двухдневное карнавальное веселье выросло из праздника, отмечавшегося в Британии выходцами из стран Карибского бассейна. Лондонский танцевальный фестиваль считается вторым в мире по популярности и масштабам после карнавала в Рио-де-Жанейро.