Столкновения палестинцев с израильской полицией начались в Иерусалиме

Столкновения между палестинцами и израильской полицией начались на Храмовой горе в Иерусалиме во время пятничной молитвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным газеты Jerusalem Post, палестинцы начали кидать в израильских силовиков камнями, те в ответ открыли стрельбу резиновыми пулями.

По данным палестинского Красного Полумесяца, в ходе столкновений пострадали три человека. Во время стычки у мечети Аль-Акса двое были ранены резиновыми пулями, еще один - камнем. Они были доставлены в больницу.

Израильско-палестинский конфликт обострился в мае этого года после столкновений у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Волнения были спровоцированы судебным решением об изъятии домов в квартале Шейх Джаррах у проживающих там арабов в пользу еврейских поселенцев. Основанием для такого решения стал факт того, что жилье принадлежало евреям до 1948 года.

Конфликт быстро перешел на уровень военного противостояния. Израильская армия и сектор Газа обмениваются ракетными ударами с 10 мая.

В 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе. Перемирия удалось достичь после 11 дней обмена ракетными ударами.