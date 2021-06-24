Германия взялась спасать планету поездами

В Германии нашли новую возможность спасти планету от негативного воздействия человечества. Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) сообщил о планах пересадить еще больше людей с автомобилей на поезда благодаря расширению сети регулярного рельсового сообщения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По всей стране в ближайшие годы откроются 20 участков железной дороги, которые долгие годы не эксплуатировались. Власти ФРГ рассчитывают увеличить пропускную способность более экологичного транспорта, нежели легковые авто и грузовики на дизельных двигателях. В числе новых маршрутов несколько пригородных линий в Берлине и Дюссельдорфе, другие местные направления, а также сообщение из Брайзаха на юго-западе Германии во французский Кольмар.

"Мы хотим привлечь внимание людей к железной дороге и доставлять по рельсам больше грузов. Каждый километр трассы - активная защита климата", - заявил Йенс Бергманн, член совета директоров инфраструктурного подразделения Deutsche Bahn.

Перед окончательным выбором участков, которые возродят, эксперты оценили 1,3 тысячи километров маршрутов. Всего откроют 245 километров путей, общая протяженности железнодорожной сети Германии - более 33 тысяч километров.

В начале июня представители DB сообщили о планах перевести весь железнодорожный транспорт Германии на возобновляемые источники энергии. По "зеленой" инициативе основного железнодорожного оператора страны, с 2038 года поезда начнут курсировать на топливе от солнечных, ветровых станций, а также от воды и биомассы.