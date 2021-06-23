В Москве задержана банда продавцов поддельных справок о вакцинации

В Москве задержали группу мошенников, которые продавали фальшивые справки о вакцинации. Дело было "поставлено на широкую ногу". В офисе, где трудились аферисты, полицейские обнаружили множество сертификатов, печати медицинских учреждений и штампы для разных вакцин. Одним словом, именно здесь подозреваемые заполняли все бумаги, проставляли нужные печати и отправляли готовый документ заказчикам. И подобные конторы появляются одна за другой, ведь если есть спрос - значит будет и предложение. Только вот липовые такие бумажки явно не помогут защитить от короновируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в ситуации разбирались журналисты.

Этот документ о вакцинации против новой коронавирусной инфекции врачи настоятельно рекомендуют получить всем. Но только не таким способом. Курьер отдал поддельный сертификат, получил деньги и был задержан. Как и его коллега, который утверждал, что не знает, что перевозит. Пытался изобразить удивление, обмануть: мол, ему всего лишь передают конверты. Платят за это более, чем скромные деньги.

"Сто рублей за одну такую", - рассказал он.

Покупателям такая бумажка стоила 4-5 тысяч рублей. А изготовителям грозит лишением свободы. В их офисе полицейские нашли стопки сертификатов о вакцинации, печати медицинских организаций, штампы с наименованием вакцины. Что здесь работала фабрика по изготовлению подделок, подтвердил и тот самый якобы ни к чему не причастный курьер.

"Я понимал, что это поддельные сертификаты, потому что присутствовал при заполнении их. Присутствовал Владимир, который их заполнял", - сказал он.

На опубликованном видео есть кадры с одним из изготовителей фальшивок. Как и его коллега, он сперва пытается врать, что ни в чем не замешан.

Пока на торговцев подделками завели три уголовных дела.

Это уже не первые задержанные. С созданием вакцины от COVID, появились и сотни мошенников, которые решили заработать на тех, кто не хочет делать настоящие прививки. И готовы отдать деньги за поддельные документы. Цены за фейковый сертификат в Интернете в среднем около 5 тысяч рублей.

Спрос, видимо, настолько большой, что один петербуржец открыл торговлю прямо из машины и чуть ли не в центре города. Полицейские заинтересовались и продавцом, и покупательницей. Ведь по закону ответственность грозит не только за изготовление, но и за использование подделок.

И банальная, но всегда актуальная истина, которую врачи настоятельно рекомендуют, наконец, всерьез воспринять - поддельный сертификат не защитит от болезни.