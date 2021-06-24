https://news.day.az/world/1355506.html В Вашингтоне обрушился пешеходный мост--> -->
В Вашингтоне обрушился пешеходный мост
Пешеходный мост над шоссе обрушился в среду в Вашингтоне, пять человек госпитализированы.
Об этом пожарно-спасательная служба города сообщила на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным спасателей, угрозы жизням пострадавших нет.
Уточняется, что под мостом находится автоцистерна с топливом, экстренные службы пытаются остановить его утечку. Предположительно, автоцистерна задела мост, что могло стать причиной обрушения.
Полиция начала расследование инцидента.
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