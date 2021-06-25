Экономист предрек миру глобальный долговой кризис

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий предрек миру глобальный долговой кризис через три-четыре года. Он заявил об этом РИА Новости, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Русецкий подчеркнул, что после кризиса 2020-го мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался на момент окончания Второй мировой войны.

"В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок - лишь вопрос времени", - сказал экономист.

Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Русецкий спрогнозировал, что США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году.