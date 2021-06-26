Принц Гарри получил миллионы от принца Чарльза после разрыва с семьей

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжали получать финансовую поддержку от принца Чарльза в течение нескольких месяцев после разрыва c королевской семьей, сообщает Daily Star со ссылкой на информированный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, поддержка продолжалась до середины 2020 года, за это время принц Чарльз направил на нужды обоих своих сыновей и их семей 4,4 млн фунтов стерлингов ($6,1 млн). При этом источник не уточняет, какая часть этой суммы досталась герцогу и герцогине Сассекским, но утверждает, что "значительная".

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что прекращают исполнять обязанности членов королевской семьи, в январе 2020 года. После этого они переехали в США, где заключили контракты с Netflix и Spotify, а также дали интервью американской журналистке Опре Уинфри.

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP