https://news.day.az/world/1355990.html Около 70% жителей ФРГ не исключают начала четвертой волны пандемии

Около 70% жителей ФРГ не исключают начала четвертой волны пандемии

В мире, 25 июня 2021 15:45 164
Около 70% жителей ФРГ не исключают начала четвертой волны пандемии

Порядка 70% жителей Германии полагают, что в связи с распространением новых, более опасных штаммов коронавируса в стране может возникнуть четвертая волна пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В репрезентативном опросе, проводившемся с 22 по 24 июня, принял участие 1 271 человек. По его данным, 67% респондентов не исключают начала четвертой волны пандемии. При этом 29% опрошенных считают, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к резкому увеличению числа новых случаев инфицирования.

Вместе с тем, как выяснили социологи, 63% жителей ФРГ поддерживают действующие в стране ограничительные меры, направленные на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции. 16% немцев выступают за их ужесточение, а 19% респондентов уверены, что нынешние карантинные меры слишком строгие. Причем большинство опрошенных высказались за проявление осторожности в условиях пандемии. Так, 79% граждан Германии считают необходимым продолжать носить защитные маски в общественных местах, в частности, в магазинах.

Ранее в пятницу, выступая на пресс-конференции в Берлине, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что возникновение четвертой волны пандемии в стране зависит от поведения жителей. В этой связи он призвал граждан не расслабляться в летний период, особенно с учетом того, что "более заразный" индийский штамм коронавируса, получивший название "Дельта", может стать доминирующим уже через несколько недель. В этом контексте глава Минздрава рекомендовал немцам по возвращении из отпуска проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции и по-прежнему выполнять принятые в стране санитарно-эпидемиологические требования.

 

По данным Института вирусологии им. Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 774. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 725 580 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 62 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 90 678. Сейчас на 100 тыс. жителей ФРГ в течение недели приходится лишь 6,2 случаев заражения.

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