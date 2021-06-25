https://news.day.az/world/1356024.html 37 человек извлекли из-под обломков обрушенного дома во Флориде - ВИДЕО
37 человек извлекли из-под обломков обрушенного дома во Флориде - ВИДЕО
37 человек удалось достать из-под обломков частично обрушенного дома во Флориде. Как сообщил официальный представитель местной службы пожарной охраны Рей Джедалл, не менее 11 из пострадавших нуждаются в медицинской помощи.
Он дополнил, что спасатели фиксировали звуки, которые доносились из-под завалов. Это были не голоса людей, а стук.
Руководитель полиции округа Майами-Дейд Альфредо Рамирес рассказал, что при обрушении дома погиб один человек. Ранее сообщалось о гибели трех человек, полицейский эти данные не подтвердил.
Судьба еще 99 человек остается неизвестной.
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