37 человек извлекли из-под обломков обрушенного дома во Флориде

37 человек удалось достать из-под обломков частично обрушенного дома во Флориде. Как сообщил официальный представитель местной службы пожарной охраны Рей Джедалл, не менее 11 из пострадавших нуждаются в медицинской помощи.

Он дополнил, что спасатели фиксировали звуки, которые доносились из-под завалов. Это были не голоса людей, а стук.

Руководитель полиции округа Майами-Дейд Альфредо Рамирес рассказал, что при обрушении дома погиб один человек. Ранее сообщалось о гибели трех человек, полицейский эти данные не подтвердил.

Судьба еще 99 человек остается неизвестной.