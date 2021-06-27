ООН и ВОЗ предсказали гуманитарную катастрофу в Сирии: она может пройти из-за провала миссии по поставкам гуманитарной помощи в арабскую республику. Представителей организаций цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У ООН есть всего месяц на то, чтобы обеспечить поставки в рамках трансграничного механизма помощи (ТГМ). Совет Безопасности организации отказался продлить мандат еще на год, поэтому вскоре программа закончится - в Сирию не смогут поставлять даже вакцины от COVID-19.

23 июня генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к Совбезу организации и попросил все же продлить поставки в рамках ТГМ, чтобы избежать "разрушительных последствий".