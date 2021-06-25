Рекордную сумму в биткоинах конфисковали в Британии

Скотленд-Ярд конфисковал у злоумышленников биткоины общей стоимостью 114 миллионов фунтов стерлингов в ходе расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правоохранительные органы Лондона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эта конфискация стала рекордной для Великобритании и составила значительную долю всех конфискованных криптовалют за период времени: в течение прошлого года власти конфисковали около 718 миллионов фунтов стерлингов, раскрывая дела, связанные с торговлей наркотиками.

"Криптовалюты помогают преступникам скрывать источники своих средств, но мы можем блокировать их, прежде чем они будут реинвестированы - и таким образом усложнить криминалу работу в Лондоне", - объяснил представитель полиции.