В Петербурге малыш выполз на дорогу и едва не попал под авто

В одном из дворов Санкт-Петербурга под машину едва не попал маленький ребенок, который еще даже не умеет ходить. Только чудом удалось избежать трагедии, водитель вовремя заметил кроху и затормозил.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, теперь, наверняка, много вопросов появится к его родителям у органов опеки и у Следственного комитета, который уже начал проверку.

Около семи часов вечера. Автомобиль поворачивает за угол и начинает притормаживать: справа к дороге приближается ребенок. Хоть проезд и внутридворовый, многоэтажек вокруг много и движение, особенно вечером, когда все возвращаются с работы, достаточно активное. Судя по кадрам видеорегистратора, малыш уполз с детской площадки по пешеходной дорожке. Житель Кудрова заметил ребенка, когда тот уже преодолел бордюр и оказался на проезжей части.

Сделав вынужденную остановку, в кадре появляется сам водитель авто. Родителей ребенка по-прежнему нет.