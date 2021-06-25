Смертоносный торнадо в Чехии

В Чехии в четверг, 24 июня, торнадо обрушился на Южноморавский край, пострадали 150 человек, есть жертвы. Об этом сообщают чешские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В некоторых поселках уничтожено более половины домов. Под завалами находятся люди. Спасатели из Австрии и Словакии прибыли на помощь в Чехию.

Австрия направила более 30 автомобилей скорой помощи и два вертолета.