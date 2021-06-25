https://news.day.az/world/1356104.html Смертоносный торнадо в Чехии - ФОТО
Смертоносный торнадо в Чехии - ФОТО
В Чехии в четверг, 24 июня, торнадо обрушился на Южноморавский край, пострадали 150 человек, есть жертвы. Об этом сообщают чешские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В некоторых поселках уничтожено более половины домов. Под завалами находятся люди. Спасатели из Австрии и Словакии прибыли на помощь в Чехию.
Австрия направила более 30 автомобилей скорой помощи и два вертолета.
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