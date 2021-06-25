Евросоюзу предрекли ухудшение отношений с Россией

Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиции силы. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду, - сказала она. - У нас позиция силы, потому что если смотреть на экономические отношения, то мы увидим, что российский импорт в ЕС составляет менее 5%, в то время как импорт ЕС в Россию - более 37%".

По ее мнению, "этот дисбаланс станет еще больше". "Экономика России основана на газе и нефти, от которых мир, наоборот, уходит сейчас", - утверждала глава Еврокомиссии.