Поножовщина в Германии

По предварительной информации, три человека погибли и шесть получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в немецком городе Вюрцбург, Бавария.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Bild.

Нападавшего задержали, он действовал в одиночку, уточнила в Twitter городская полиция.

По данным таблоида, мужчину ранили в ногу.