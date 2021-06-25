https://news.day.az/world/1356134.html Поножовщина в Германии - погибли три человека
Поножовщина в Германии - погибли три человека
По предварительной информации, три человека погибли и шесть получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в немецком городе Вюрцбург, Бавария.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Bild.
Нападавшего задержали, он действовал в одиночку, уточнила в Twitter городская полиция.
По данным таблоида, мужчину ранили в ногу.
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