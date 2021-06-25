Европу атаковал новый штамм коронавируса «лямбда»

Диагностируемый в Южной Америке новый вариант COVID-19 под названием "лямбда" вырвался за пределы континента и достиг Европы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Росбалт, мутацию выявили в Великобритании.

По данным британского министерства здравоохранения, на островном государстве обнаружено шесть случаев заражения новым вариантом, и все они связаны с поездками за границу. Сейчас министерство здравоохранения Великобритании проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять, как повлияли новые мутации на поведение вируса.

Впервые этот тип коронавируса был зафиксирован в Перу, где 81% процент заражений связан именно с "лямбда"-вариантом. Он также распространился на Чили, Аргентину и Эквадор.

Уточняется, что "лямбда" находится под особым наблюдением. ВОЗ классифицировала этот вариант как требующий пристального внимания. Новые мутации более заразны и усиливают резистентность к антителам, уверены в ВОЗ.