В России закрывают курорты для непривитых от COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что с 1 августа курорты региона закроют для не привитых от коронавирусной инфекции граждан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по решению губернатора, уже с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах и санаториях и детских лагерях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или сертификата вакцинации.

С 1 августа регион будет принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Кондратьев отметил, что это не затронет тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача - защитить здоровье людей и сохранить экономику региона", - написал он.