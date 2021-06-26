Львов накрыл сильный шторм

Львов накрыла мощная буря и ливень. Непогода повалила деревья, в результате чего горожане наблюдают проблемы с электроснабжением.

Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина.

В городе начался сильный ливень, а потом поднялся сильный ветер. Ветер валил деревья, в частности, пострадали припаркованные автомобили.

Гроза вызвала проблемы с электроснабжением в городе. Как сообщил Львовэлектротранс на странице в Facebook, сейчас в городе не работает общественный электротранспорт.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что ураган повалил деревья вблизи парка Франко, а возле церкви Святого Юра дерево упало на несколько автомобилей.

О возможных пострадавших в результате непогоды во Львове пока информации нет. По словам корреспондента РБК-Украина, в одном из домов из-за сильного ветра вылетело окно.