В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,26 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 56 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 473.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 398 878, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 5 630 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 184 человек, общее число выздоровевших достигло 5 261 892.