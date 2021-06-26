В Испании отменяется обязательное ношение масок на улице

Жители Испании с субботы могут выходить на улицы без масок. Такое решение приняло правительство королевства в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране и темпами вакцинации населения против нового коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно указу кабмина, отменяется обязательное ношение защитных масок на улице при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра. Данное правило не распространяется на сожителей, которым можно не сохранять данную дистанцию. Несмотря на ослабление режима, испанцам все еще придется носить маски во всех закрытых общественных местах, а также в ряде случаев в ходе крупных мероприятий на свежем воздухе.

Кроме того, маски останутся обязательными и в общественном транспорте. Штраф за нарушение мер может достигать €100.