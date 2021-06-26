Землетрясение на границе Франции и Германии

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в субботу на приграничном участке Франции и Германии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 59 км к юго-западу от города Карлсруэ, где проживают около 283 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.