https://news.day.az/world/1356175.html Землетрясение на границе Франции и Германии
Землетрясение на границе Франции и Германии
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в субботу на приграничном участке Франции и Германии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 59 км к юго-западу от города Карлсруэ, где проживают около 283 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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