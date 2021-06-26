В Сиднее впервые с начала пандемии ввели двухнедельный локдаун

Власти штата Новый Южный Уэльс впервые с начала пандемии закрыли на двухнедельный карантин самый крупный город страны Сидней и окружающие мегаполис регионы. Об этом в субботу сообщила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян в ходе онлайн-брифинга для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Локдаун для Сиднея, Вуллонгонга, Сентрал-Кост и региона Голубых гор продлится до конца пятницы, 9 июля. Это означает, что [в течение следующих двух недель] жители этих районов смогут покидать дома лишь по одной из четырех причин: покупка продуктов или товаров первой необходимости, визит к врачу, занятия физкультурой на открытом воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это из дома", - сообщила глава регионального правительства.

Береджиклян отметила, что все магазины, аптеки, банки и заправки продолжат работу в обычном режиме, как и предприятия общественного питания, продающие еду с доставкой или навынос. Организации, учреждения и ведомства, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, должны перейти на удаленный режим работы.

На всей территории штата Новый Южный Уэльс также будут введены санитарные ограничения, хотя и менее жесткие. Число участников любых общественных мероприятий, включая частные, будет ограничено до пяти человек, а маски необходимо будет носить везде за пределами дома. Каждый, кто в течение последней недели побывал в Сиднее, должен принять меры к самоизоляции и пройти диагностическое тестирование на коронавирус. Ночные клубы, дискотеки и концертные площадки будут закрыты, а число участников религиозных мероприятий ограничено.