Война мексиканских наркокартелей: застрелены 18 человек

В результате перестрелки между членами конкурирующих наркокартелей на севере Мексики 25 июня были убиты 18 человек. О происшествии сообщает Associated Press, ссылаясь на информацию мексиканских властей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тела с пулевыми ранениями были обнаружены в отдаленной сельской местности в штате Сакатекас. По информации департамента государственной безопасности, массовое убийствао связано с противостоянием двух враждующих группировок наркоторговцев.

Перестрелка произошла через два дня после того, как на эстакаде в столице штата Сакатекас были обнаружены повешенными двое пропавших без вести полицейских. Еще семь человек в тот же день были застрелены в соседнем городе.