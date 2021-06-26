https://news.day.az/world/1356234.html Стамбульские подвесные мосты окрасились в цвета государственного флага Азербайджана - ФОТО
Стамбульские подвесные мосты окрасились в цвета государственного флага Азербайджана - ФОТО
Знаменитые стамбульские подвесные мосты окрасились в цвета государственного флага Азербайджана по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил АР.
Как передает Day.Az, фотографиями на своей странице в Facebook поделилась глава пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
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