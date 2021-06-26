ВОЗ назвала три страны с ростом заболеваемости коронавирусом

Подъем уровня заболеваемости коронавирусом отмечается в России, Великобритании и Португалии. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Day.Az.

"В Европейском регионе ВОЗ 53 страны, куда относится и РФ. Сейчас отмечается подъем случаев [заражения коронавирусом] в трех странах: РФ, Великобритании и Португалии. К сожалению, мы видим здесь рост случаев, и это тревожит сами эти страны, их системы здравоохранения и нас, потому что мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим", сказала она.

По словам представителя ВОЗ, даже если обратиться к предварительному анализу текущей обстановки в сфере мирового здравоохранения, "окажется, что ковид стал второй причиной смертности во многих странах". "На первом месте находится инфаркт миокарда, но ковид поднимается, - подчеркнула она. - Это предварительные данные. Конечно, каждая страна делает свои расчеты и анализы, но надо понять, что мир встретился с очень серьезной угрозой".

Вуйнович также отметила, что сравнивать третью, четвертую волны пандемии коронавируса с испанкой или гриппом нецелесообразно. "Это другое заболевание, оно ведет себя по-другому, хотя есть некоторые правила. Сейчас мы можем видеть, как заболеваемость поднимается и снижается, но надо иметь в виду, что сейчас мы видим новые варианты вируса, - подчеркнула специалист. - Он меняется, как мы говорили много раз. И несколько этих изменений стали такими, что большинство из семейства этого вируса сейчас имеет такой генотип, который меняет его поведение".

По словам Вуйнович, это подразумевает, что люди внутри одной пандемии сейчас "встречаются практически с различными вирусами и могут ожидать новых подъемов числа заражений". "Надо быть очень внимательными", - добавила собеседник агентства.