Во Флориде до сих пор ищут людей из-под завалов рухнувшего дома

В американском городе Серфсайд (штат Флорида) спасатели продолжают поиски людей, пропавших без вести в результате обрушения жилого многоквартирного дома. Согласно официальным данным, подтверждена гибель четырех человек. Судьба 159-ти остается неизвестной. На месте трагедии, которая разыгралась в ночь на четверг, работают сотрудники полиции и пожарных служб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Майк Зальберг прибыл в Серфсайд из Нью-Йорка спустя несколько часов после ЧП. В этом доме проживали его близкие родственники. Майкл не доволен ходом поисковых работ.

Майк Зальберг: "Квартира моего дяди находится прямо там, где эта фиолетовая опора. Не было ни одного спасателя, который бы попытался разобрать завалы, мало-помалу, или даже вручную, без техники, чтобы вызволить людей, которые могут там быть".

Спасатели по-прежнему рассчитывают извлечь из-под завалов живых людей и призывают их близких не терять надежды. Между тем сообщается, что поиски на месте обрушения жилого дома, осложняются сильным задымлением, возможно, вызванным возгораниями под обломками здания.