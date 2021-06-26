Вертолет с президентом Колумбии попал под пулеметный обстрел

Неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Noticias Caracol.

Атака произошла, когда Дуке покидал муниципалитет Сардината в департаменте Северный Сантандер. Помимо президента, на борту находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр города Кукуты. Сам президент позже подтвердил факт нападения.

Уточняется, что нападавшие выстрелили в вертолет по меньшей мере шесть раз. В результате глава государства и другие чиновники не пострадали.

Иван Дуке занимает пост президента с августа 2018 года. Тогда он одержал победу во втором туре выборов с 53,9 процента голосов, сменив на посту Хуана Мануэля Сантоса.