Раскрыты опасности легализации биткоина

Рейтинговое агентство Fitch раскрыло опасности легализации биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре. Об этом говорится в докладе агентства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, данный шаг может увеличить риски регулирования финансовых институтов, финансовые и операционные риски. Помимо этого, легализация биткоина может привести к нарушению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эксперты Fitch также отмечают, что властям страны необходимо разработать меры для обеспечения безопасности в вопросе операций с биткоином, так как резкие колебания стоимости могут значительно усложнить его использование как платежного средства.