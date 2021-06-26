ВОЗ предупредила о риске заражения опасным штаммом коронавируса на улице

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила граждан о риске заразиться новым индийским штаммом коронавируса "дельта" на открытом воздухе, что менее характерно для других вариантов инфекции. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в начале пандемии для заражения необходимо было "почти полчаса разговаривать лицом к лицу", тогда как сейчас достаточно просто пройти рядом с человеком без маски на улице. "Вирус меняется, и он становится более коварным, более умным, более адаптированным и желающим заражать как можно больше людей", - сказала Вуйнович.

В связи с этим эксперт признала необходимость носить средства индивидуальной защиты даже тем, кто переболел или вакцинировался от COVID-19, так как они невольно могут стать переносчиками заболевания. Она подчеркнула, что новый штамм существенно опаснее и заразнее предыдущих форм инфекции. "Это значит, что меньшее количество вируса нужно для того, чтобы человек заболел", - отметила представитель ВОЗ.